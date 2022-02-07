Müşteri bilgilerini çaldıran Yemeksepeti'nin cezası belli oldu
Verileri Koruma Kurumu (KVKK), müşteri bilgileri çalınan ‘Yemeksepeti’ne veri ihlali nedeniyle 1 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri bilgilerinin çalındığı ileri sürülen "Yemeksepeti"ne veri ihlali nedeniyle 1 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
İnceleme tamamlandı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK) internet sitesinde yer alan kararda, Yemeksepeti'ne ilişkin veri ihlali bildiriminin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince incelenerek sonuçlandırıldığı ifade edildi.
21 milyondan fazla kullanıcı etkilendi
Kararda veri sorumlusu şirkete ait web uygulama sunucusuna, sunucudaki açık sebebiyle uygulama kurarak ve komut çalıştırmak suretiyle erişildiği, bu ihlalden 21 milyondan fazla kullanıcının etkilendiği kaydedildi.
‘Çok büyük ihlal’
Kullanıcı adı, adres, telefon numarası, e-posta adresi, şifre ve IP bilgilerine yönelik erişim ihlalinden etkilenen kişi sayısının çok fazla olması ve neredeyse tüm müşteri veri tabanının sızdırılmış bulunması dikkate alındığında ihlalin çok büyük çaplı olduğu ifade edildi.