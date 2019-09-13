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Mustafakemalpaşa’da aşure ikramı Başkan Kanar’la devam etti

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Hicri yılbaşının başlangıcı kabul edilen Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

13 Eylül 2019 Cuma 09:58
Mustafakemalpaşa’da aşure ikramı Başkan Kanar’la devam etti

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Hicri yılbaşının başlangıcı kabul edilen Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.


Kapalı Pazaryeri ve Tahıl Meydanı’nda gerçekleştirilen geleneksel aşure ikramına vatandaşın ilgisi bu yılda yoğun oldu. 2 ayrı noktada kurulan stantlarda 2 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı. Her iki noktaya da giderek vatandaşa aşure servisi yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a Başkan Yardımcıları Ercan Leblebici, Fatma Kocaman ve Ersin Ekici de eşlik etti. Toplumun ortak değeri olan aşure geleneğini Mustafakemalpaşa’da her yıl büyük bir ilgiyle yaşattıklarını söyleyen Başkan Kanar; ” Aşure, bolluk ve bereketin simgesidir. Milletimizin asırlardır sürdürdüğü bu geleneği halkımızla bu yılda paylaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Hicri yılbaşını ve Muharrem ayını kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:58
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