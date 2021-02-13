Mustafa Varank’tan İmamoğlu’na çağrı Getir test yapalım!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, açıklamalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu.

Pandemi döneminde Şehir Hastanesi'nin yolunu yapacak bütçesi olmadığını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Varank, bunun İBB sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

Tabloya verilen 8 milyonu hatırlattı

İBB’nin hastane yolu yerine bir tabloya ödeme yaptığını hatırlatan Varank, Fatih Sultan Mehmet tablosu için karbon testi çağrısı yaptı. “O tablonun kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK’a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz.” dedi.

"Utanmadan, 'hastane yolunu yapmaya bütçem yok' dedi

Bakan Varank, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bakın, koronavirüs salgını patlak verir vermez ne yaptık? Hemen mevcut hastaneleri bitirelim, mevcut yeni pandemi hastaneleri kuralım dedik, çalışmalarımıza başladık.

Peki İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı? Utanmadan, sıkılmadan, "Benim Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu yapacak bütçem yok." dedi.

"Orjinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira verdi''

Sonra milletin sağlığı için, milletin canı için, kıyamadığı o bütçeyle ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, orijinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira verdi. Peki bu arkadaşın hiç utandığını gördünüz mü? Bu ego abidesi arkadaş, çıkıp bir kez bile özür diledi mi?"

"Karbon testiyle, onların kaç yıllık olduğunu söyleriz''

Bakan Varank, "Bakın bunların pek bilimle alakası yok. Ben buradan kendilerine hatırlatayım. O tabloların kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle onların kaç yıllık olduğunu size söyleriz. Aklınızdaki şüpheleri de gideririz." ifadelerini kullandı.