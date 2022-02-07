Mustafa Uslu kimdir, nereli kaç yaşında? Sinem Uslu'nun eşi Mustafa Uslu ne iş yapıyor?

Mustafa Uslu kimdir? 1962 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. Askeri okuldan mezun olduktan sonra 8 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. Mustafa Uslu; Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Burak Kut, Özcan Deniz, Sezen Aksu, Hande Yener, Bengü, Demet Akalın, Ferhat Göçer, Berksan Özer, Betül Demir, Gökhan Özen gibi birçok ünlü şarkıcının kliplerinde yönetmenlik yaptı.

2000 yılında Dijital Sanatlar Prodüksiyon şirketini kurdu. Mustafa Uslu, aynı zamanda 18 salonu olan bir sinema işletmecisidir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 8 yıl boyunca bilirkişilik yaptı.

2017 yılında Kore Savaşı'na giden Türk askerlerinin hikayesinden esinlenilen 'Ayla' filminin, 2018 yılında arabesk şarkıcısı Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı 'Müslüm' filminin, 2019 yılında İkinci Dünya Savaşı'nda rol alan İlyas Bazna'nın hikayesinin anlatıldığı 'Çiçero' filminin, 2019 yılında 'Türkish'i Dondurma' filminin ve rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu'nun başarı hikayesinin anlatıldığı 'Naim' filminin yapımcılığı üstlendi.

Mustafa Uslu eşi ve çocukları kimdir?

1962 doğumlu olan Mustafa Uslu, 2021 yılı itibarıyla 59 yaşındadır ve boğa burcudur. 1999-2016 yılları arasında mimar Öznur Dursun ile evli kaldı. Bu evliliğinden iki çocuğu buluyor. 2016 yılında oyuncu Sinem Öztürk ile evlendi. Çift, 2019 yılında dünyaya gelen ikiz bebeklerine 'Mustafa' ve 'Kemal' adlarını verdi.

Sinem Uslu kimdir?

Sinem Öztürk, 9 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Gözde Sinem Öztürk'dür. Aslen Mudurnuludur. Babasının adı Namık Öztürk'dür. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sinema-TV Bölümünden mezun oldu. Sinem Öztürk, 2007 - 2011 yılları arasında Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "Arka Sıradakiler" adlı dizide Gamze karakterini canlandırdı.2012 - 2013 yıllarında "Huzur Sokağı" adlı dizide Selin Demiratar, Kutsi, Güven Hokna, Gökhan Mete, Yeşim Salkım, Paşhan Yılmazel, Hakan Eratik, Fatma Karanfil ile birlikte rol aldı. 2013 yılında mimariden modaya, iç dekorasyondan geleneksel sanatlara kadar tasarım dünyasından haberlerin yer aldığı "Fikir Atölyesi" programında TRT Türk'te sunuculuk yaptı.

2014 yılının Aralık ayında "Yusuf ve Yusuf" adlı sinema filminde Ali Sunal, Oya Başar, Burak Satıbol, Tuğçe Özbudak ile birlikte oynadı. Sinem Öztürk, 2015 yılında baş rollerini Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Nergis Kumbasar ve Levent Ülgen ile paylaştığı "Kiralık Aşk" adlı dizide oynadı. 2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk, ikiz bebeklerini 11 Mart'ta dünyaya getirmişti.

Sinem Uslu hangi dizi ve filmlerde oynadı.

2011 - Yeniden Başla (TV Dizisi)

2015 - Kiralık Aşk (Yasemin) (TV Dizisi)

2014 - Yusuf ve Yusuf (Sinema Filmi)

2014 - Hayat Yolunda (Dr. Melis Saka) (TV Dizisi)

2012 - 2014 - Huzur Sokağı (Şükran) (TV Dizisi)

2011 - Papaz Kimde (Eda) (Sinema Filmi)

2010 - Uçan Melekler (Eda) (Sinema Filmi)

2010 - Arka Sokaklar 5. Sezon (Gamze) (TV Dizisi)

2010 - Dersimiz Atatürk (Öğretmen) (Sinema Filmi)

2009 - Uygun Adım Aşk (Gamze) (TV Dizisi)

2007 - Duvar (İklim) (TV Dizisi)

2007 - Ayak Altında (Belgin) (Kısa Film)

2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (Gamze) (TV Dizisi)

2006 - Aşk Ruleti (Kısa Film)

2006 - Aloya (Emine) (TV Dizisi)

2004 - Beyaza Boyanmış Siyah Kelimeler (kısa film )

2007 - Sözün Bittiği Yer (Kostüm Ekibi) (Sinema Filmi)