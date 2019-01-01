Mustafa Tuna aday gösterildi mi? İşte cevabı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı.01 Ocak 2019 Salı 16:27
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı.
Mustafa Tuna aday gösterilmedi
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise yeniden aday gösterilmedi.
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