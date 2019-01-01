0553 313 94 23

Mustafa Tuna aday gösterildi mi? İşte cevabı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı.

01 Ocak 2019 Salı 16:27
Mustafa Tuna aday gösterildi mi? İşte cevabı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı.

Mustafa Tuna aday gösterilmedi

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise yeniden aday gösterilmedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:27
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Mustafa Tuna
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 2 - Büyükada'da yangın
    1. GÜNCELLEME 2 - Büyükada'da yangın
    2. Sudan’da kamu sektöründe çalışanların..
    3. Ankara'da korkutan patlama!
    4. FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası..
    5. Eski askeri lise öğrencileri FETÖ'den..
    6. "Kızım, evimiz yandı nereye gideceğiz?"
    7. Marmarabirlik'te zeytin alımı sona erdi
    8. Ayhan Yılmaz kimdir?
    9. Afganistan'da çatışma: Taliban üyeleri..
    10. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    11. "KDV indirimi yıl boyunca devam etmeli"
    12. Trump'tan ilginç yeni yıl mesajı!..
    13. Düzce'de 3 katlı ahşap evin yanması
    14. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    15. Hala elinizde bu para varsa... Aman..
    16. Erdoğan, Ankara'da İttifak adaylarını..
    17. Trump'ı zora düşürecek haber! '22..
    18. AK Parti Malatya ilçe belediye başkan..
    19. Tekirdağ'da ürküten manzara! Gören..
    20. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...