Mustafa Tuna aday gösterildi mi? İşte cevabı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı.

Mustafa Tuna aday gösterilmedi

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise yeniden aday gösterilmedi.