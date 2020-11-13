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Biyografi Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl?
Biyografi

Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl?

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu kimdir? Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, katıldığı bir televizyon programı sonrası kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Mustafa Topaloğlu sevenleri şarkıcının sağlık durumunu merak ediyor. Peki Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl? Mustafa Topaloğlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:06:00 -
Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl?

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu kimdir? Şarkıcı Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programının konuğu şarcıkı Mustafa Topaloğlu idi. Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kuliste fenalaştı.

Apar topar hastaneye Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Topaloğlu’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl?

Türkücü Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada " Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi. 

Mustafa Topaloğlu kimdir?

Mustafa Topaloğlu, 1957 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.

Mustafa Topaloğlu'nun ilk eşi Hasibe Hanım'dan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu adında bir oğlu vardır. 1986 yılında Leyla Somer ile 4 yıllık bir birliktelik yaşayan Mustafa Topaloğlu, 1998 yılından bu yana imam nikahlı eşi Derya Abnat'dan Irmak adında bir kızı Hilmi Uzay adında bir oğlu vardır. Mustafa Topaloğlu, 22 yıldır Hasibe Topaloğlu ile birlikte.

 

Mustafa Topaloğlu albümleri

Beraber

Beyaz Gelin

Bizim Dügün

Canım

Emine

Hedef Insanlık

Kafam Bozuk Bu Sıralar

Keyf

Konus

Makbule

Memisler

Muallim

Taktım

Yakarim Alim Allah

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