Mustafa Şentop'tan sert tepki: Bayramı zehir eden bir tablo

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Ramazan Bayramı namazını İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında açıklamalarda bulunan Şentop, siyonist İsrail'in kalleş saldırılarına sert tepki gösterdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Şentop, "Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo. Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren siyonist İsrail zihniyetine karşıdır" dedi.

Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın uluslararası hukuka aykırı işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak bir tavır alması gerektiğini dile getiren Şentop şunları kaydetti:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış, huzur sağlanmadığı sürece başta Ortadoğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil. İsrail'e arka çıkan ülkeleri, dünyada adalet ve barış, uluslararası hukuk bakımından dürüst ve adaletli davranmaya davet ediyorum."