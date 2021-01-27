Mustafa Şentop'tan gündem olan iddiaya yalanlama geldi!

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Meclis'in Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığına ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağına dair haberlerin, uydurma ve asılsız olduğunu açıkladı.

Şentop, sosyal medya hesabından, milletvekillerine aşı yapılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Meclis Başkanı Şentop açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur.”