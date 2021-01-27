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Siyaset Mustafa Şentop'tan gündem olan iddiaya yalanlama geldi!
Siyaset

Mustafa Şentop'tan gündem olan iddiaya yalanlama geldi!

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Meclis'in Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığına ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine koronavirüs aşısı yapılacağına dair iddiaların, uydurma ve asılsız olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 11:16:00 -
Mustafa Şentop'tan gündem olan iddiaya yalanlama geldi!

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Meclis'in Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığına ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağına dair haberlerin, uydurma ve asılsız olduğunu açıkladı.

Şentop, sosyal medya hesabından, milletvekillerine aşı yapılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Meclis Başkanı Şentop açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur.”

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