Mustafa Şentop’tan destek sözü!

Yeniakit Ankara

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, selin meydana geldiği Bartın, Sinop ve Kastamonu illerinin valilerini telefonla aradı. Sel felaketi ile ilgili son durum hakkında bilgi alan Şentop, etkilenen vatandaşlara valiler nezdinde geçmiş olsun dileğinde bulundu. Devletin her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de her türlü desteği verdiğinin altını çizen Şentop, vatandaşlardan müsterih olmalarını istedi.

Yaşanan bu zorluğun da üstesinden gelineceğini vurgulayan Şentop, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.