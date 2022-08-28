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Gündem Mustafa Şentop: Türkiye ebediyete kadar yanınızdadır
Gündem

Mustafa Şentop: Türkiye ebediyete kadar yanınızdadır

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüşerek Laçin kentinin Azerbaycan tarafından teslim alınmasını tebrik eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, her haklı davasında ebediyete kadar Azerbaycan'ın yanındadır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 15:43:00 -
Mustafa Şentop: Türkiye ebediyete kadar yanınızdadır

 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüşüp, Laçin'in Azerbaycan tarafından teslim alınmasını tebrik etti.

Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli mevkidaşım Sahibe Gafarova ile görüşerek, Laçin şehrinin Azerbaycan birliklerince teslim alınmasından duyduğumuz memnuniyeti ve tebriklerimizi kendilerine ilettim. Türkiye, her haklı davasında ebediyete kadar Azerbaycan'ın yanındadır" dedi.

 

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