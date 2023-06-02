Mustafa Şentop görevini Devlet Bahçeli'ye devretti!

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

Teslim töreninde Şentop yapmış olduğu açıklamada "Bu dönem boyunca birlikte çalıştığım milletvekili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. TBMM Gazi Meclis’tir. Bu dönemi biraz daha ayrıcalıklı kılan 100. Yıl dönümü olmasıydı. TBMM’nin üstün gayretlerle çalıştığını ifade etmek isterim. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. "Bu görevi Büyük siyaset adamı Devlet Bahçeli’ye devrediyorum, hayırlı olsun. Parlak bir başlangıçla 28. Dönem başlayacak." dedi.

28. dönem milletvekilleri yemin ederek göreve başlayacak. Yemin törenini de en yaşlı üye sıfatıyla geçici Meclis Başkanı olarak MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli yönetecek. Milletvekillerinin yemin törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.