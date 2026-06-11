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Ekonomi 21 il listeye girdi! Son 5 ayın ihracat rakamları açıklandı
Ekonomi

21 il listeye girdi! Son 5 ayın ihracat rakamları açıklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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21 il listeye girdi! Son 5 ayın ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı, ocak-mayıs döneminde ihracatın yüzde 0,3 artışla 111 milyar 169 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve 21 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 5 ayına ait ihracat istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 0,3 oranında artışla 111 milyar 169 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 21 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı belirtildi. Mayıs ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan iller olurken, Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa illeri ise ikinci beşte yer aldı. Ayrıca 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde 40 ilde ihracat artış gösterdi.

Mayıs ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre İstanbul 4 milyar 495 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 3 milyar 60 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 2 milyar 79 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 762 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 1 milyar 356 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla Ankara 300 milyon dolarlık artışla birinci il, Osmaniye 29 milyon dolarlık artışla ikinci il, Şırnak 26 milyon dolarlık artışla üçüncü il, İzmir 20 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Elazığ ise 13 milyon dolarlık artışla beşinci il oldu.

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