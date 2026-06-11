CHP'nin sosyal medya faaliyetleri mercek altında: "3 bin troll hesap tespit edildi"

CHP'de kurultay tartışmaları ve disiplin süreçleri devam ederken, bu kez partinin sosyal medya faaliyetlerine ilişkin gündem oluşturacak açıklamalar geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtilen binlerce sosyal medya hesabına ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı.

"3 bin hesap belirlenmiş durumda"

Fatih Atik, yaptığı değerlendirmede CHP Genel Merkezi tarafından kullanılan yaklaşık 3 bin troll hesabın tespit edildiğini belirterek, bu hesapların kimler tarafından yönetildiği, hangi amaçlarla kullanıldığı ve finansmanının nasıl sağlandığına ilişkin kapsamlı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla CHP Genel Merkezi'nin kullandığı 3 bin tane troll hesap belirlenmiş durumda. Bu hesapları kimler kullanıyor, nerede kullanılıyor, kime ne kadar para ödeniyor? Bunlara ilişkin çalışmalar var. Milyonluk ödemeler söz konusu. Aylık düzenli milyon milyon ödemeler var. Bu harcamalar tek tek çıkarılmış durumda."

Parti içinde de rahatsızlık olduğu belirtiliyor

Atik, söz konusu sosyal medya faaliyetlerinin CHP içerisinde de tartışma konusu olduğunu ifade etti. Bazı CHP üyelerinin kendisine ulaştığını belirten Atik, parti tabanında sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalardan duyulan rahatsızlığın giderek arttığını söyledi.

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya saldırıları ve parti içi hesaplaşmalarda kullanılan yöntemlerin birçok CHP'li tarafından eleştirildiğini belirten Atik, bu konuda çok sayıda şikâyetin gündeme geldiğini kaydetti.

"Milyonlarca liralık bütçe iddiası"

Atik'in açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise söz konusu hesaplar için ayrıldığı belirtilen bütçeler oldu. Sosyal medya faaliyetleri kapsamında aylık milyonlarca liralık harcama yapıldığına yönelik verilerin bulunduğunu belirten Atik, hazırlanan çalışmada ödeme trafiğinin de incelendiğini ifade etti.

Gözler CHP yönetiminde

CHP'de son dönemde yaşanan kurultay tartışmaları, disiplin süreçleri ve parti içi ayrışmaların ardından sosyal medya yapılanmasına ilişkin ortaya atılan bilgiler yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Parti kulislerinde, sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyaların yalnızca siyasi rakiplere değil, parti içerisindeki farklı görüşlere karşı da kullanıldığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.

Fatih Atik, konuya ilişkin daha kapsamlı bilgilerin ve hazırlanan çalışmaların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiğini ifade etti.