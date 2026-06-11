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Foto - AK Parti İl ve İlçe Başkanlarından Burcu Köksal'a ziyaret!

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar İl ve Merkez İlçe yönetimleri ile Belediye Başkanlığı toplantı salonunda bir araya geldi.

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Foto - AK Parti İl ve İlçe Başkanlarından Burcu Köksal'a ziyaret!

Toplantıda Başkan Köksal’ın yanı sıra; AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Av. Halit Özdemir, İlçe Başkanları hazır bulundu.

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Foto - AK Parti İl ve İlçe Başkanlarından Burcu Köksal'a ziyaret!

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin toplantıda yaptığı konuşmada, “Afyonkarahisar’ımız için ortak akıl ve istişare kültürüyle çalışmaya devam ediyoruz. Nazik ev sahipliği için Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal’a teşekkür ederim.” dedi. AK Parti İl, Merkez İlçe ve İlçe Başkanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köksal, “Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar İl Başkanımız Turgay Şahin ve İlçe Başkanlarımızı belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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