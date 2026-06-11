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#1
Foto - Yok böyle bir eldiven! Martinez Beşiktaş'a getirecek: Juventus'un birinci kalecisi

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Juventus’un İtalyan file bekçisi Michele Di Gregorio’yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

#2
Foto - Yok böyle bir eldiven! Martinez Beşiktaş'a getirecek: Juventus'un birinci kalecisi

Beşiktaş'ın, Juventus’un yollarını ayırma kararı aldığı kaleci Michele Di Gregorio’yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladığı iddia edildi.

#3
Foto - Yok böyle bir eldiven! Martinez Beşiktaş'a getirecek: Juventus'un birinci kalecisi

Inter altyapısında yetişen ve İtalya'nın en yetenekli kalecileri arasında gösterilen 28 yaşındaki Di Gregorio için Beşiktaş transfer komitesinin resmi bilgi aldığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, İtalyan eldivenin maliyeti ve transfer şartları masaya yatırıldı. Juventus, Aston Villa'nın dünyaca ünlü file bekçisi Emiliano Martinez'i transfer ederek Di Gregorio ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. İtalya'da beklenen patlamayı yapamayan ve "gölgeli bir dönem" geçiren Di Gregorio'nun ise kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

#4
Foto - Yok böyle bir eldiven! Martinez Beşiktaş'a getirecek: Juventus'un birinci kalecisi

Beşiktaş’ın ilgisine son derece olumlu yaklaşan İtalyan kalecinin yeşil ışık yakması üzerine, siyah-beyazlı kurmaylar harekete geçti. Fotospor'a göre; Beşiktaş ile Juventus yöneticilerinin önümüzdeki günlerde transferi noktalamak adına resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

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