Inter altyapısında yetişen ve İtalya'nın en yetenekli kalecileri arasında gösterilen 28 yaşındaki Di Gregorio için Beşiktaş transfer komitesinin resmi bilgi aldığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, İtalyan eldivenin maliyeti ve transfer şartları masaya yatırıldı. Juventus, Aston Villa'nın dünyaca ünlü file bekçisi Emiliano Martinez'i transfer ederek Di Gregorio ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. İtalya'da beklenen patlamayı yapamayan ve "gölgeli bir dönem" geçiren Di Gregorio'nun ise kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.