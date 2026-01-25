  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mısır, ABD ile görüştü! Orta Doğu için çok konuşulacak iki talebini iletti Minik Asel'i ölüme götüren ihmaller zinciri! Çelişkili kayıtlar ortaya çıktı: ‘Alerji’ denildi, ‘sepsis’ olduğu belirlendi Ahlaksızlığa dev bütçe! İşte sapkın LGBT lobilerinin hedef kitlesi Ruşen Çakır isimli provokatörden Devletin bekasına yönelik açık saldırı! Devlet terör sevicilere daha ne kadar göz yumulacak? Gökyüzünde dev dijital devrim! Türksat rekorları altüst etti Gazeteci Serdar Arseven 58 yıl önceki yuva dehşetini anlattı: Hala aynı acıları konuşuyoruz "Büyük İsrail" hayali çöktü: Gazze'nin koruyucusu Erdoğan olacak! Yola düşen Türk bayrağı için duyarlı davranış: Sancağı yerden kaldırıp bağırlarına bastılar! ABD polisinden Ölüm Tehditli Düzen! Şerif gençlere 2 seçenek sundu: "Ya Hapis Ya Mezarlık!" Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti!
Dünya Venezuela, Grönland derken... ABD Başkanı Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Dünya

Venezuela, Grönland derken... ABD Başkanı Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Venezuela, Grönland derken... ABD Başkanı Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef aldı. Trump "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı tamamen ele geçiriyor" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı hedef almaya devam ediyor. Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

TRUMP'TAN KANADA BAŞBAKANI CARNEY'E: VALİ CARNEY

Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin'le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef almıştı.

Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada'yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" demişti.

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalışırken madara oldu: "Utanç verici hata"
Trump “Grönland” mesajı vermeye çalışırken madara oldu: “Utanç verici hata”

Dünya

Trump “Grönland” mesajı vermeye çalışırken madara oldu: “Utanç verici hata”

Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!"
Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!"

Dünya

Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!"

Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!
Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!

Dünya

Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!

"Trump neye güveniyor?"
"Trump neye güveniyor?"

Dünya

"Trump neye güveniyor?"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23