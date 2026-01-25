Avrupa'da PKK Yandaşlarına "Demokrasi" Tokadı: Türk Polisinin Şefkatini Mumla Arayacaklar!

Görüntülerde, Manchester sokaklarını işgal eden PKK yandaşlarının çevreye rahatsızlık verdiği görülüyor.

Polise Mukavemetin Sonu Sert Oldu

Polisin uyarılarını dikkate almayan ve bir emniyet görevlisinin üzerine yürüyerek fiziki müdahalede bulunan terör sempatizanı, İngiliz polisi tarafından saniyeler içinde etkisiz hale getirildi. Yere yatırılarak sert bir müdahaleyle gözaltına alınan şahsı gören diğer örgüt yandaşları ise, Türkiye’deki "artistliklerinin" aksine, polise yaklaşmaya dahi cesaret edemedi.

"Türkiye'de Polis Şiddeti Var" Diyenler Utanır mı?

Her fırsatta Türkiye’yi ve Türk polisini hedef alan, emniyet güçlerimizin sabrını "şiddet" olarak lanse eden çevrelerin bu görüntüler karşısında suskun kalması dikkat çekti. Türk polisinin en ağır saldırılar karşısında dahi gösterdiği metanet ve hukuk çerçevesindeki tutumu, Avrupa polisinin "sıfır tolerans" anlayışı karşısında bir kez daha takdir topladı. Avrupa’da polisin ensesine bindiği PKK’lıların, çok yakında Türk polisinin o meşhur sabrına ve adaletine kurban olacakları yorumları yapıldı.

Avrupa Terörün Gerçek Yüzüyle Yüzleşiyor

Yıllarca terör örgütü unsurlarına kol kanat geren Avrupa ülkeleri, artık besledikleri yılanın kendilerini sokmaya başlamasıyla gerçeklerle yüzleşiyor. Kamu düzenini bozan ve emniyet güçlerine saldıran gruplara karşı tavizsiz bir tutum sergileyen İngiliz polisi, "Burada kurallar geçerli" mesajını net bir şekilde verdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video, "Avrupa'da polis şiddet uygulayınca sesi çıkmayanlar, Türkiye'de düzeni sağlayan polisimize dil uzatmasın" tepkilerine yol açtı.