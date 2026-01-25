  • İSTANBUL
Gündem Avrupa'da PKK Yandaşlarına "Demokrasi" Tokadı: Türk Polisinin Şefkatini Mumla Arayacaklar!
Gündem

Avrupa'da PKK Yandaşlarına "Demokrasi" Tokadı: Türk Polisinin Şefkatini Mumla Arayacaklar!

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Avrupa’nın göbeğinde terör örgütü sempatizanlığına soyunanlar, İngiliz polisinin sert yüzüyle tanışınca neye uğradıklarını şaşırdı. Manchester sokaklarında terör örgütü PKK/YPG paçavralarıyla gövde gösterisi yapmaya kalkan gruba, İngiliz emniyet güçleri anladıkları dilden cevap verdi. Türkiye’de polise taş, molotof ve balta fırlatırken "insan hakları" maskesine sığınanların, Avrupa’da polisin tek bir hamlesiyle nasıl geri adım attıkları kameralara yansıdı.

Görüntülerde, Manchester sokaklarını işgal eden PKK yandaşlarının çevreye rahatsızlık verdiği görülüyor.

Polise Mukavemetin Sonu Sert Oldu

Polisin uyarılarını dikkate almayan ve bir emniyet görevlisinin üzerine yürüyerek fiziki müdahalede bulunan terör sempatizanı, İngiliz polisi tarafından saniyeler içinde etkisiz hale getirildi. Yere yatırılarak sert bir müdahaleyle gözaltına alınan şahsı gören diğer örgüt yandaşları ise, Türkiye’deki "artistliklerinin" aksine, polise yaklaşmaya dahi cesaret edemedi.

"Türkiye'de Polis Şiddeti Var" Diyenler Utanır mı?

Her fırsatta Türkiye’yi ve Türk polisini hedef alan, emniyet güçlerimizin sabrını "şiddet" olarak lanse eden çevrelerin bu görüntüler karşısında suskun kalması dikkat çekti. Türk polisinin en ağır saldırılar karşısında dahi gösterdiği metanet ve hukuk çerçevesindeki tutumu, Avrupa polisinin "sıfır tolerans" anlayışı karşısında bir kez daha takdir topladı. Avrupa’da polisin ensesine bindiği PKK’lıların, çok yakında Türk polisinin o meşhur sabrına ve adaletine kurban olacakları yorumları yapıldı.

Avrupa Terörün Gerçek Yüzüyle Yüzleşiyor

Yıllarca terör örgütü unsurlarına kol kanat geren Avrupa ülkeleri, artık besledikleri yılanın kendilerini sokmaya başlamasıyla gerçeklerle yüzleşiyor. Kamu düzenini bozan ve emniyet güçlerine saldıran gruplara karşı tavizsiz bir tutum sergileyen İngiliz polisi, "Burada kurallar geçerli" mesajını net bir şekilde verdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video, "Avrupa'da polis şiddet uygulayınca sesi çıkmayanlar, Türkiye'de düzeni sağlayan polisimize dil uzatmasın" tepkilerine yol açtı.

