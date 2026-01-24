Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı

yeniakit.com.tr

CHP’nin arka bahçesi Sözcü, utanmaz yalanlarına devam ediyor. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’nde 12 yıldır şoför olarak çalışan Hüseyin Şengül’ün, 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a destek verdiği gerekçesiyle mobbinge uğradığını ve dört farklı ilçeye sürgün edildiğini iddia eden Sözcü’nün algı operasyonu elinde patladı.

GÖREVLENDİRMELER KENDİ TALEPLERİ VE KURUMSAL İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YAPILDI

Akit’in yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Hüseyin Şenkul’un Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ndeki görev geçmişi incelendiğinde, iddia edildiği gibi siyasi gerekçelerle yapılmış bir “sürgün” uygulamasının bulunmadığı görülüyor. Şenkul, 01.02.2015 tarihinde Dinar İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nde kamyon şoförü olarak göreve başladı. 2018 yılında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü emrinde il merkezinde görev yaptı.

Kurumun vidanjör operatörü ihtiyacı doğrultusunda, tüm eğitim ve belge ücretleri idare tarafından karşılanarak vidanjör operatörlüğü belgesi aldırılan Şenkul, ilgili birimde bu unvanla çalışmaya devam etti.

2021 ve 2023 yıllarında ise görev yeri değişiklikleri bizzat kendisinin verdiği dilekçeler üzerine gerçekleştirildi. Bu görevlendirmeler, haberlerde iddia edildiği gibi tek taraflı veya cezalandırma amacı taşıyan uygulamalar değil, personelin kendi talepleri doğrultusunda yapılan rutin işlemler olarak kayıtlara geçti.

İLÇELERE GÖREVLENDİRME, PERSONEL VE HİZMET İHTİYACINA DAYANIYOR

2024 yılında Sultandağı İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne yapılan görevlendirme, tamamen hizmet ihtiyacı gerekçesiyle gerçekleştirildi. 21 Şubat 2025 tarihinde ise Çay İlçe Özel İdare Müdürlüğü Bakımevi bünyesinde bulunan vidanjörü kullanacak operatör bulunmaması nedeniyle Çay ilçesinde görevlendirme yapıldı.

Son olarak 13 Ocak 2026 tarihinde Emirdağ İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nde yaşanan personel eksikliği sebebiyle Şenkul’un bu ilçeye görevlendirildiği belirtildi. Tüm bu işlemlerin, İl Özel İdaresi’nin yaklaşık 400 personeli için uygulanan standart, yasal ve şeffaf görevlendirme usullerine uygun olduğu ifade ediliyor.

İDDİA EDİLEN GÖRÜŞMELERİN YAPILMADIĞI NETLEŞTİ

Haberde yer alan “tehdit”, “istifa baskısı” ve “yönetici görüşmeleri” iddialarının da gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Ne İl Özel İdaresi yöneticileriyle, ne İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüyle ne de Çay İlçe Özel İdare Müdürüyle iddia edildiği şekilde herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediği, ilgili birim müdürleri tarafından açıkça ifade edildi.

YASALARA AYKIRI TEK BİR UYGULAMA YOK

İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm işçi personelin, İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde çalıştığı; yol, görev ve görevlendirme uygulamalarında yasal olmayan hiçbir işlem yapılmadığı vurgulanıyor.

HABERİN EMİRDAĞ GÖREVLENDİRMESİ SONRASI YAPILDIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu haberin, personelin Emirdağ İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne görevlendirilmesi sonrası duyulan rahatsızlık ve öfke haliyle gündeme getirildiği kanaati öne çıkıyor. Bu durum, kamuoyunda “siyasi baskı” algısı oluşturma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ortaya çıkan resmi kayıtlar ve kronolojik veriler, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların somut gerçeklerle örtüşmediğini, “mobbing” ve “sürgün” söylemleri üzerinden yürütülmek istenen algı operasyonunun boşa çıktığını gösteriyor.