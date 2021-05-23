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Mustafa Şentop açıkladı: Akçakoca müftüsü açığa alındı
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Aktüel Mustafa Şentop açıkladı: Akçakoca müftüsü açığa alındı
Aktüel

Mustafa Şentop açıkladı: Akçakoca müftüsü açığa alındı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya-Karasu'daki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 21:42:00 -
Mustafa Şentop açıkladı: Akçakoca müftüsü açığa alındı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü Şaban Soytekinoğlu'na tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Müftüsü Soytekinoğlu'nun, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşmasının, çok yanlış ve cahilce olduğunu belirtti.

Mustafa Şentop, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

IHANET/PROVOKASYON/KAMIKAZE/SUIKAST-IFRTIRA-ALGI OPERASYON SEZONU ACILMISTIR 2023 SECIMINE KADAR!biden dostlari ve isbirlikci .... fetöye hizmet EDENLERE MRRGAMEY TAVIZVYOK BEDEL ODEMELI HEPSI

......
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sahici

bu ülkede hala doruları söylemek suç mu: adam doğru söylemiş.
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