0553 313 94 23

Mustafa Savaş: “Define mi arıyorsunuz? Bir cadde bir sene içerisinde 3 kere kazılmaz ki"

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, büyükşehir belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarındaki eksikliklerin plansız ve programsız çalışma nedeniyle kaynaklandığını iddia etti.

21 Mart 2019 Perşembe 10:14
Mustafa Savaş: “Define mi arıyorsunuz? Bir cadde bir sene içerisinde 3 kere kazılmaz ki"

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, büyükşehir belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarındaki eksikliklerin plansız ve programsız çalışma nedeniyle kaynaklandığını iddia etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesinin ne yaptığını bilmeden Aydın’ı yönetmeye çalıştığını ve Aydın’ın şehircilik alanında da çok gerilere gittiğini öne süren Mustafa Savaş, "Define mi arıyorsunuz? Bir cadde bir sene içerisinde üç kere kazılmaz ki. Önce kazıyorlar, sonra asfalt döküyorlar, sonra bu yeni yapılan asfaltı bir kez daha kazıp sonra yeniden asfalt döküyorlar. Ben anlatırken yoruluyorum ama onlar bu yeni asfaltı kazmaktan vazgeçmiyorlar ve bir kez daha kazıyorlar. Komedi filmi veya kamera şakası gibiler. Bir işi ellerine yüzlerine bulaştırmadan yaptıklarını hiçbir zaman göremedik. Kaybolan yıllarla birlikte hemşerilerim bu saçmalıklar nedeniyle hem mağdurlar hem çok kızgınlar. Yedi Eylül Mahalle’sinde, Işıklı Bulvarı’nda, Torlak Caddesi’nde, Doğu Gazi Bulvarı’nda ve daha nice yerde vatandaşıma bu sıkıntıyı yaşattılar. Bu sorunlardan dolayı hemşerilerim çok dert yandılar. Nisan ayından itibaren şehircilikte yeni bir döneme başlıyoruz" diye konuştu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazarcık bozası ve helvası bu yıl üretim rekoru kırdı
    1. Pazarcık bozası ve helvası bu yıl..
    2. Terör sebebiyle zarar görene maaş..
    3. Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari..
    4. Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü
    5. Edremit’te 75.Yıl Ortaokulunun kermesi..
    6. YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı..
    7. Deprem riskine karşı balkon uyarısı
    8. Ereğli Millet Kıraathanesi’ne kavuşuyor
    9. Başkan Şirin’in söz verdiği Hüseyniye..
    10. Çimsa, Meksikalı Cemex'in İspanya..
    11. “Mobil İSKİ”, hizmeti vatandaşın..
    12. Turkcell'den tarımsal sulamada yüzde..
    13. Rusya İdlib'deki sivilleri hedef aldı:..
    14. AB’den Google’a 1,4 milyar euro’luk ceza
    15. Küçükçekmece’nin büyüklerine vefa
    16. Devlet kurumları Acıpayam için..
    17. "Türk futbolunun her türlü gelişmeden..
    18. Beylikdüzü'ndeki teknenin alabora..
    19. BTP adayı Pak’tan Türk-İş’e ziyaret
    20. Yeni hattı bir haftada 3,3 milyon kişi..
    21. Tava ciğere akademik dokunuş
    22. "Hijyen Sağlıktır" projesi mart..
    23. Arıcılığa kadın eli değecek
    24. Market reyonlarına “ürün” düzenlemesi
    25. İrfan Can Kahveci, aday kadrodan..
    26. Hakkâri’de ‘satranç il birinciliği’..
    27. Bakan Kasapoğlu: Yabancı sayısını..
    28. Başsavcıvekili kalp krizi geçirerek..
    29. Özdemir Yeşilköy’de başkan gibi..
    30. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!