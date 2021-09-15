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Siyaset Mustafa Sarıgül'ün seçim vaadi şaşırttı
Siyaset

Mustafa Sarıgül'ün seçim vaadi şaşırttı

Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında ofsaytı kaldırma vaadinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 00:06:00 -
Mustafa Sarıgül'ün seçim vaadi şaşırttı

Türkiye Değişim Hareketi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, konuk olarak katıldığı bir televizyon programında kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Canlı yayında konuşan Sarıgül, futbol maçlarından ofsaytı kaldırma vaadinde bulunarak bu kuralla ilgili rahatsızlığını belli etti.

"Dünyada da kaldırmamız lazım"

Sarıgül'ün "Ofsaytı kaldıracağız, kaldırmamız lazım. Tartışalım bu konuyu. Ofsayt maçı şey yapıyor" ifadelerine programın sunucusundan "Ama dünyada var" yorumu geldi. Bunun üzerine Sarıgül ise "İşte dünyada da kaldırmamız lazım" yanıtını verdi. Devam eden açıklamalarında ise "Yenilik ve değişim istiyoruz biz. Değişimden bahsediyorum. Ben Türkiye Değişim Partisi'nden bahsediyorum." dedi.

"Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?"

Sunucudan gelen "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" esprisine Sarıgül'ün kahkahalarla gülmesi ise gözlerden kaçmadı.

 

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