Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CHP'nin aday tanıtım tolantısının 9 Şubat'ta yapılabileceğini söyledi. CHP bir 9 Şubat için bir planlama yaptı. Aday tanıtımı ve seçim bildirgesini açıklamak üzere. Ankara Arena Spor Salonu ile görüşmeler sürüyor. Tarih, Arena'nın müsaitlik durumuna göre şekillenecek.

Sarıgül'ün karşısında kim aday gösterilecek?

Şişli'de Sarıgül realitesi var. Bu açıkca ifade ediliyor. Yeni bir formül arayışının gündemde olduğu da belirtiliyor. Şişli için kulislerde yeni bir isim dillendirilmeye başlandı. Yasemin Öney Cankurtaran'ın ismi öne çıkmaya başladı. CHP, Sarıgül'ün karşısında Şişli'de bir kadın adayla yarışa girebilir.

Yasemin Öney Cankurtaran

DSP'ye katılımlar

Kırıcı etkisi olmaz ifadesi kullanılıyor. CHP ve diğer muhalefet partilerinden aday gösterilmeyenlerin merkezi haline geldi. Bu durum yerelde muhalefetin güçlenmesini isteyen anlayışın işine bu durum gelmez. DSP'ye geçenlerin kişiliklerinden bağımsız olarak bu tespitin yapıldığı belirtiliyor. Aksi durum kazandırma değil kaybettirme olur deniyor. Şişli özelinde de, "Ne Şişli eski Şişli ne Sarıgül eski Sarıgül" ifadesi kullanıldı.

Siyaset iklimi tamamen değişti yerelde ittifaklarla ilk kez seçime gidildiğinin altı çizildi. Seçmenin neticede kazanacak bloğa yöneleceği vurgulandı.

Kadıköy için tekrar oylama yapılacak

Beyoğlu için Kılıçdaroğlu, Alper Taş'ı işaret etti. Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç var. Ama bir kadın aday gösterilebileceği değerlendiriliyor. Küçükçekmece'de sorun yok. Kendi mecrasında ilerliyor dendi. Kemal Çebi, Sedat Özkan ve Şefik Ok bu üç isimden biri aday olacak öyle görünüyor.

Buraya önemli bir not daha eklemem lazım. Kadıköy için Şerdil Odabaşı'nın adaylığı onaylanmıştı. Ancak HDP'ye yakınlığı nedeniyle parti içinde çok tartışılmıştı.

Parti yönetimi tartışmaların önünü kesmek için yarınki PM toplantısında yeniden oylanabileceği söyleniyor. Ancak usul yönünden bir oylama olacak bu. Genel merkez Şerdil Odabaşı'nın adaylığı konusunda ısrarcı olacak gibi duruyor.

Muharrem İnce'ye yakınlık kriter değil

İstanbul konusunda parti meclisinde bazı tartışmalar yaşanmasını bekliyoruz. İstanbul'da Şişli ve Silivri üzerinden tartışmalar yürüyordu. Silivri'de Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar bir önceki PM toplantısında adaylığo reddedilmişti.

İnce'ye yakınlığı nedeniyle üstünün çizildiği yorumları gündeme gelmişti. Genel merkez kaynakları bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Özcan Işıklar'ın Silivri için hala en güçlü isim olduğu söyleniyor.

Muharrem İnce ile yol yürümüş birçok isim aday yapıldı. Bunlardan biri için Bolu adayı Tanju Özcan örneği veriliyor. Silivri için kriter Muharrem İnce değil Işıkların yaptığı başarılı çalışmalar deniliyor.

PM'de isminin tekrar gündeme getirilmesinin çok güçlü bir ihtimal olduğunun altı çiziliyor.