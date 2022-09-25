Mustafa Sarıgül'ün azarladığı TDP İl Başkanı AK Parti'ye geçti!
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok canlı yayınında "üye sayısı" sebebi ile azarladığı partinin Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, TDP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
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Siyasi çalışmalarını TikTok'ta yayınladığı videolarla paylaşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 2021'deki Bodrum ziyaretini de sosyal medyadan canlı olarak yayınlamış, üye sayısını az bulması sebebi ile partisinin Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram'ı azarlamıştı.
Sarıgül ilçe başkanına fırça attı
Bayram, Sarıgül'e üye sayısının 170 olduğunu söylemiş, Mustafa Sarıgül'de Nagihan Bayram'a, "Mayıs ayında geldiğim zaman, 170'in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!" fırçası atmıştı.
AK Parti'ye katıldı
Mustafa Sarıgül'den işittiği azarla gündeme gelen Nagihan Bayram TDP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen törende, Nagihan Bayram’a rozetini, partinin İlçe Başkanı Osman Gökmen taktı.