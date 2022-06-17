Mustafa Sarıgül'ü sinirlendiren soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor. Sarıgül, bu sefer kendisine yöneltilen bir soru üzerine küplere bindi.

Sinirlendi

Sarıgül'e "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye soruldu. Sarıgül, soruya "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı. Sarıgül, şöyle devam etti: "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın ineriz. Konuşma."