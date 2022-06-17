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Gündem Mustafa Sarıgül'ü sinirlendiren soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
Gündem

Mustafa Sarıgül'ü sinirlendiren soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen bir soru üzerine çok sinirlendi. Sarıgül, "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusuna "Bu soruyu sormanı kınıyorum. Biz bunu tarihte yaptık, bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz" şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 14:24:00 -

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor. Sarıgül, bu sefer kendisine yöneltilen bir soru üzerine küplere bindi.

Sinirlendi

Sarıgül'e "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye soruldu. Sarıgül, soruya "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı. Sarıgül, şöyle devam etti: "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın ineriz. Konuşma."

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Yorumlar

Ahmet Tunç

Botoxlu prens

Türkeş

İyice tiktoka kaptırdı kendini. Samimi bulmuyorum
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