Mustafa Sarıgül'ü sinirlendiren soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen bir soru üzerine çok sinirlendi. Sarıgül, "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusuna "Bu soruyu sormanı kınıyorum. Biz bunu tarihte yaptık, bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz" şeklinde cevap verdi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor. Sarıgül, bu sefer kendisine yöneltilen bir soru üzerine küplere bindi.
Sinirlendi
Sarıgül'e "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye soruldu. Sarıgül, soruya "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı. Sarıgül, şöyle devam etti: "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın ineriz. Konuşma."