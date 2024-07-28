Mustafa Sarıgül'le ilgili müstehcen video iddiası gündemi sarsmıştı! Ahmet Hakan, "Elimde bir veri yok ama..." diyerek ilginç gelişmeyi duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen müstehcen videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Sarıgül'ün stratejisinin başarı olduğunu belirtti.

Hakan, yazısında şu yorumu yaptı:

"Kaset olayından sonra şunları yaptı Sarıgül:

- Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeye çalıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- İçinde espri barındıran videolara abanmaya devam etti.

- Erzincan’da küçük bir gövde gösterisi yaptı.

- Yüzüne mağdurlara özgü bir sempatik ifade kondurdu.

Başarılı oldu mu? Elimde bir veri yok ama bana başarılı oldu gibi geliyor."