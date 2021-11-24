Mustafa Sarıgül'e, 'burası Kürdistan' diyen terör sevici gözaltında!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Van'ı ziyaret etti.

'Yine Kürdistan olacak'

Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Sarıgül, esnafları da dolaştı. Hacı Tunç adlı esnaf, Sarıgül'e, "Ne kadar dil o kadar mutluluk. Doğu kültürü bambaşkadır. Doğu'yu unutmayalım. Bir arkadaşımız Siirt’te ‘Burası Kürdistandır’ dedi. Bin, 2 bin yıl önce burası Kürdistan’dı. Yine de Kürdistan olacak. İtiraz etmeyelim. Bizi yaratan Allah’tır. Allah Kürtçeyi, Türkçeyi, Arapçayı, İngilizceyi de biliyor." dedi.

Sarıgül, PKK yandaşı Tunç'a, hudut ve bayrak birliği mesajı verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti topraklarında herkes kendi ırkını, düşüncesini özgür bir şekilde konuşur. Hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımızla el ele, kol kola, omuz omuza olacağız."

Gözaltına alındı

Sarıgül pazardan ayrıldıktan sonra Tunç’un işyerine gelen polis, kendisini gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürdü. Tunç’un avukatı, gözaltı işleminin neye dayandırıldığına dair kendilerine bir bilgi verilmediğini açıkladı.