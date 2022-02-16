Mustafa Sarıgül'den Zillet'in masasına ince ayar
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zillet İttifakı'nın bir araya geldiği toplantıya olay bir göndermede bulundu.
Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal yuvarlak bir masa etrafında toplantı.
Amasya'da bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zillet İttifakı'nın toplantısına ilişkin değerlendirme yaptı.
Dikkat çeken ifadeler kullanan Sarıgül, siyaseti kulislerde, lobilerde ve yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapmaya devam edeceklerini söyledi.