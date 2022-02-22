Mustafa Sarıgül'den Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

Korona Virüs

İşte çift aşılılarda en sık görülen koronavirüs belirtileri! Belli oldu

Yapılan yeni bir araştırmada, iki doz aşı olmuş kişilerde en çok görülen dokuz semptom ve iki erken belirti açıklandı. En sık görülen belirt..