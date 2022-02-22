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Siyaset Mustafa Sarıgül'den Rusya-Ukrayna krizi açıklaması
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin "Avrupa’nın lideri" konumunu korumak için Rusya tehdidini bilinçli olarak körüklediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 14:08:00 -
Mustafa Sarıgül'den Rusya-Ukrayna krizi açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınması ve Rus ordusunun bölgeye girişiyle yaşanan sürece tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Rusya –Ukrayna arasındaki gerilimi artıran, Rusya’yı Ukrayna’ya karşı kışkırtan, müdahaleye zorlayan Amerika’dır.

Amerika, Avrupa’nın lideri konumunu korumak istiyor. Bu nedenle Rusya tehdidini körüklüyor.

NATO, Amerika’nın zorlamasıyla genişliyor.

NATO genişledikce yeni riskler ortaya çıkıyor. Yeni risk ve tehditler de silah satışını arttırıyor.

NATO genişlemekten vazgeçmelidir. Nereye kadar genişleyecek?

Amerika ve Rusya çekişiyor, geçim derdindeki Ukrayna halkına yazık oluyor.

Türkiye Değişim Partisi, Amerika’nın ve Rusya’nın değil, bölge halkının barışından yanadır.

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