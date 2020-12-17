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Siyaset Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Beceremiyorsan yoldan çekil
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Beceremiyorsan yoldan çekil

CHP ve DSP'de uzun yıllar siyaset yapan Mustafa Sarıgül, başlattığı Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirdi. Yeni partisinin adını açıklayan Sarıgül, "Türkiye Değişim Hareketi'nin umutlarını bir süre ertelemiştim. Yolda olanlara yol açtım ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:43:00 -
Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Beceremiyorsan yoldan çekil

CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Değişim Hareketi (TDH)'nin logosu açıkladı. Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıt'ayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

TDH Lideri Mustafa Sarıgül, partisinin logosunu ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıt'ayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Mustafa Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda şöyle konuştu:

"Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçak gönüllü, öz güvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz.

Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur. Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız!

Uzlaşmanın demokrasinin, kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz olacağız! Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız."

KK'ya meydan okudu

Türkiye Değişim Hareketini aynı isimle partileştiren Sarıgül, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiştim ve yolda olanlara yol açtım ama görsünler geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar yol açamayanlar yoldan çekilecek. Pazartesi günü resmi olarak görevimize başlayacağız" dedi.

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