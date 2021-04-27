  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mustafa Sarıgül’den Joe Biden’a sert tepki
Gündem

Mustafa Sarıgül’den Joe Biden’a sert tepki

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 14:00:00 -
Mustafa Sarıgül’den Joe Biden’a sert tepki

TDP Lideri Mustafa Sarıgül, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Joe Biden'ın ABD tarihine yakışmayan bir açıklama yaptığını söyleyerek, "Bu açıklama bilimsel, hukuki, tarihi hiçbir belgeye ve bulguya dayanmamaktadır. Bu açıklamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. 1915 olayları hakkında karar vermek siyaset adamlarının işi değildir. Siyasi amaçlara göre, oy almaya göre, Amerika seçimlerine göre, 'Amerika seçmenine söz verdim' diye tarihi değiştirme, tarihe karar verme yetkiniz yoktur. Bu nedenle yaptığınız açıklamanın hiçbir bağlayıcı yanı yoktur. ABD'yi tarih önünde son derece önemli bir sıkıntıya sokmuştur. Hele ki yer aldığı coğrafyada, yaşadığı tüm acılara rağmen sevgiyle, saygıyla yaşayan Türkiye milletine, Türkiyemize söylediklerini asla kabul edemeyiz" dedi.

'Tarihin en kanlı soykırımını yapan ülke ABD'dir'

Sarıgül, tarihin en kanlı soykırımını yapan ülkenin ABD olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Sayın Biden, siyasi ve tarihsel zemini olmayan, popülist ifadelerle siyasi rant sağlayacak diye sevgili Ermeni kökenli kardeşlerimizi asla ve asla unutmayız. Yıllarca Ermeni kökenli kardeşlerimizle beraber yaşadık, beraber yaşamaya da devam edeceğiz. Tarihin en kanlı soykırımını yapan ülke ABD'dir. Topraklarını ellerinden alarak, yüzbinlerce Kızılderiliyi, en vahşi şekilde yok eden ABD'dir. Hiroşima'ya atılan atom bombası ile yüzbinleri yok eden ABD'dir. Afganistan'da, Kore'de, Irak'ta, Viyetnam'da milyonları öldüren ne yazık ki ABD'dir. Kendi tarihinize şöyle bir bakınız. Hiçbir belgeye dayanmayan, uluslararası hukukta kabul görmeyen soykırım iddianızın aksine, kendi ülkenizin tanınmış tarihçilerine, bilim adamlarınca ortaya konulmuş bu gerçeği ne yazık ki yok sayamazsınız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

Artiz, şovmen. Buna rağmen yinede doğru yapmış. Eyvallah.
  • Yanıtla
Uyanış: Büyük Selçuklu'da bomba sahne
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'da bomba sahne

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 30. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı.

Balbay'dan skandal sözler: Teröristleri eğittik
Gündem

Balbay'dan skandal sözler: Teröristleri eğittik

Canlı yayında Eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'yi teröristleri eğitmekle suçlayarak bir skandala imza attı.
Ses kaydı sızmıştı! ABD'de ortalık fena karıştı
Dünya

Ses kaydı sızmıştı! ABD'de ortalık fena karıştı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i İsrail'in operasyonlarına ilişkin bilgilendirdiği öne sürülen eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry hakkı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay