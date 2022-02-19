Mustafa Sarıgül'den 'Geççek' eleştirisi! 'Sanatçıların bir siyasi partisi olmaz'
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tarkan'ın ritmi ile muhalefeti gaza getiren "Geççek" şarkısıyla ilgili, "Tarkan’ın söylemiş olduğu şarkıyı siyasi partilerin hemen sahiplenmesi mantığına sempatik bakmayız.” diyerek eleştirdi.
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Hatay'da partisinin il başkanlığının açılışında konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tarkan'ın "Geççek" şarkısına ilişkin, muhalefet partilerine eleştiride bulundu.
"Sanatçılar topluma mal olmuş insanlardır. Sanatçıların bir siyasi partisi olmaz." diyen Sarıgül, Tarkan'ın şarkısı ile gaza gelen muhalefeti şöyle eleştirdi:
Sanatçıları siyasallaştırmayı asla doğru bulmayız. Tarkan'ın söylemiş olduğu şarkıyı siyasi partilerin hemen sahiplenmesi mantığına sempatik bakmayız. Tarkan'ın söylediği şarkıyı A siyasi partisine, B siyasi partisine mal etmeyi, Tarkan'ın söylediği şarkıya sarılarak oradan oy avcılığı yapmayı biz kesinlikle doğru bulmuyoruz.