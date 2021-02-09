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Gündem Mustafa Sarıgül'den "Anayasa Değişikliği" açıklaması: Destek vereceğiz
Gündem

Mustafa Sarıgül'den "Anayasa Değişikliği" açıklaması: Destek vereceğiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül anayasa değişikliğiyle ilgili "Hangi parti halkın önüne kusursuz bir anayasa taslağı koyarsa ona mutlaka destek vereceğiz"

Yeniakit Publisher
2021-02-09 15:37:00 - 2021-02-09 16:27:54
Mustafa Sarıgül'den "Anayasa Değişikliği" açıklaması: Destek vereceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Son günlerdeki anayasa tartışmalarına değinen Sarıgül, sivil bir anayasa yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti.

"Bu anayasa darbe ürünüdür"

Sarıgül, "Bu anayasa darbe ürünüdür. Pek çok değişiklik yapılmasına rağmen hala anayasa ülkemizi tatmin etmemektedir. Oysa yurttaşlarımızın ortak değeridir. Türkiye, mutlaka sivil bir anayasa yapmalıdır. Anayasa, toplumsal uzlaşmadır. Anayasa, milletimizin ortak değeridir. Anayasa, hak ve özgürlüklerdir. Anayasa, büyük bir vatan sofrasıdır. Anayasa, demokrasi sofrası olmalıdır. Ülkemizin artık tam demokratik bir anayasa yapmasının zamanı gelmiştir" dedi.

"Destek vereceğiz"

Anayasa değişikliği için 400 oy, referandum için ise 360 oy gerektiğini belirten Sarıgül, "Biz, iktidara gerçekleşmesi mümkün olan, herkesi rahatlatacak bir düzenleme yapmasını öneriyoruz. Bu düzenleme ülkemiz için son derece yararlı olacaktır. Özellikle, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, dar bölge, daraltılmış bölge, genişletilmiş bölge, tercihli oy, Türkiye milletvekilliği, mutlaka bir kez daha görüşülmeli ve ivedi olarak parlamentodan çıkmalıdır.

Türkiye milletvekilliği demokrasi açısından son derece önemlidir. 150 milletvekili Türkiye milletvekili olmalıdır. Geriye kalan 450 milletvekili de teşkilatlar tarafından seçilmelidir. Bu iki kanun değiştiği zaman delege ağalığı ortadan kalkacak ve Türkiye'de tam demokrasi kurum ve kurullarıyla kısmen oturacaktır. Biz partimizi kurarken söz verdik. 'Herkese karşı adaletli olacağız' dedik. Hangi parti halkın önüne kusursuz bir anayasa taslağı koyarsa ona mutlaka destek vereceğiz" diye konuştu.

TDP olarak en çağdaş, en güzel anayasa taslağını hazırlamak üzere parti komisyonlarının çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Sarıgül, tüm partilerle, üniversitelerle, sivil toplum örgütleri ile en geniş bir toplumsal mutabakatla yeni anayasayı yapacaklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu'ndan komik yorum

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği her seçimi kaybetmesine ve genel başkanlık koltuğunu bırakmamasına rağmen yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili "Otoriterliği güçlendirme yönünde olacağından endişe ediyorum" yorumunu yaptı.

Hangi parti ne kadar oy alıyor? En son anket sonuçları AK Parti CHP MHP İYİ Parti Türkiye Değişim Partisi oy oranları
Hangi parti ne kadar oy alıyor? En son anket sonuçları AK Parti CHP MHP İYİ Parti Türkiye Değişim Partisi oy oranları

Siyaset

Hangi parti ne kadar oy alıyor? En son anket sonuçları AK Parti CHP MHP İYİ Parti Türkiye Değişim Partisi oy oranları

 

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Yorumlar

Murat

Otoriteyi kabul etmiş demekki, daha da güçleneceğinden endişeli. Aferin.
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Mustafa

Kusursuz anayasa taslağı demek baştan su koyuvermek demek. Sarıgül tatlı su uyanıklığı peşinde. Destek mestek vermez.
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