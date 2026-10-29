Yeni iğrenç ifadeler ortaya çıktı! “Sarıgül’e masaj yapmak zorundaydık”

C.D., Sarıgül’ün yanında çalıştığını söylediği M. isimli temizlik görevlisinin de kendisine bazı olaylar anlattığını iddia etti. M.’nin bir gün üzgün şekilde yanına geldiğini öne süren C.D., ifadesinde, "M. isimli kadın o dönem üzüntülü bir şekilde yanıma geldi. Kendisi de Mecidiyeköy’de ikamet etmekteydi. Üzgün bir şekilde artık dayanacak bir gücünün kalmadığını, çalışmak istemediğini ifade etmişti. Mustafa Sarıgül’ün zorla talimat vererek B.Ö. ile cinsel ilişkiye girmesine zorunlu tuttuğunu, B.Ö ile M. cinsel ilişkiye girdiğinde kapıdan izlediğini söylemişti" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında, Şişli Belediyesi gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen A.S., Sarıgül’ün iki yakın koruması, Ankara’da berberlik yapan bir kişi, geçmişte istismara uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ve görüntülerin kaydedilmesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği belirtildi.