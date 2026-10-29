Yeni iğrenç ifadeler ortaya çıktı! “Sarıgül’e masaj yapmak zorundaydık”

Sarıgül’ün belediye başkanlığı döneminde çalışanları odasına çağırdığını ve kendisine masaj yaptırdığını iddia eden C.D., kendisinin de bu olaylara maruz kaldığını ileri sürdü. C.D., ifadesinde, "Mustafa Sarıgül belediye başkanı olduğu zaman birçok kişiyi masaj yaptırmak için odasına çağırırdı. Mustafa Sarıgül’ün yanında bulunan koruması H.H. de Mustafa Sarıgül’ün fiziki saldırılarına maruz kalan arkadaşımızdır. Mustafa Sarıgül o dönem belediye başkanı olup, güçlü bir siyasetçi olmasından dolayı herkes kendisinden çekinirdi. Yanında çalışanları odasına çağırıp odanın arkasında bulunan yatak odasına çağırırdı. Yatak odasında duşa kabin ve yatak bulunurdu, içeriye çağırdığı kişilere kendine masaj yaptırırdı. Ben ve H. arkadaşım da birlikte girer kendisine masaj yapardık. Bir bakıma masaj yapmak zorundaydık" ifadelerini kullandı.