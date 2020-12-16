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Gündem Mustafa Sarıgül resmen sahaya iniyor
Gündem

Mustafa Sarıgül resmen sahaya iniyor

CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü partinin tüm detaylarını yarın sabah saat 10.00'da düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:24:00 -
Mustafa Sarıgül resmen sahaya iniyor

CHP'den ayrılmasının ardından Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluşu için başlatılan geri sayım bitiyor.

CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü partinin tüm ayrıntılarını yarın sabah saat 10.00'da düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak.

Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirirken, logo, isim ve A Takımı belli oldu. Parti duyurulur duyurulmaz hazır olan reklam filminin de yayınlanmaya başlanacağı bildirildi.

Gayrettepe The Point Hotel'de düzenlenecek toplantıda; partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşmesi planlanan toplantıya, 80 civarında kurucu ve teşkilat mensubunun katılması bekleniyor.

Türkiye Değişim Hareketi'nin reklam filminde, "Çare geliyor. Değişim başlıyor. Çare değişimde!" ifadeleri yer alıyor.

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