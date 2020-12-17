Mustafa Sarıgül partisi ismi ne? Mustafa Sarıgül partisinin logosu ne?

Muharrem İnce’nin parti kurum kurmayacağı, ne zaman partiyi kuracağı merak edilirken, sol cephede, Mustafa Sarıgül elini daha çabuk tuttu. Bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Değişim Hareketi'ni partiye dönüştürdü. Mustafa Sarıgül ve ekibi Türkiye Değişim Partisi’ni resmen kurdu. Mustafa Sarıgül’ün partisinin isminden sonra partinin logosu da ortaya çıktı.

Mustafa Sarıgül partisinin logosu ne?

Genel Merkez binasınının pazar günü açılacağını belirten Sarıgül, resmi kuruluşun Pazartesi günü olacağını ifade etti. Sarıgül, “Türkiye’nin değişimi 21.12’de Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da başlayacak” dedi. Türkiye Değişim Partisi’nin logosu iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.

Mustafa Sarıgül kimdir, nerelidir?

Mustafa Sarıgül 15 Kasım 1956'da Erzincan'ın İliç ilçesinin Güngören köyünde doğdu. Ailesinin İstanbul’a yerleşmesi sebebiyle öğrenimine burada devam etti. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimi'nin ardından iş hayatına atılarak Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nde çalışmalarda bulundu. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak siyasete başladı. Bu dönemde partinin gençlik kolu yönetim kurulu sekreterliği, gençlik kolu yönetim kurulu başkanlığı, ilçe başkanlığı ile il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1987 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den 18. Dönem İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1999 yerel seçimlerinde de Şişli belediye başkanı oldu. 2002 yılında da DSP'den istifa ederek Yeni Türkiye Partisi'ne katıldı. Fakat YTP'nin siyasi anlamda bir varlık gösterememesi üzerine yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ancak 24 Mart 2005 tarihinde partinin yüksek disiplin kurulu tarafından kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği gerekçesiyle CHP'den tasfiye edildi.

2008 senesinde de Demokratik Sol Parti'ye katıldı. 31 Ekim 2013'de düzenlediği bir basın toplantısında da yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığını duyurdu. Öte yandan 2014 yerel seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Sarıgül, Kadir Topbaş'a 7 puan farkla yenilmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP'den Şişli Belediye başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı.