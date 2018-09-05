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Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce'yi ezdi! "Ham davranma"

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanlığını ele geçirmeye çalışan Muharrem İnce'ye, "Aceleci ve ham davranma" dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:01
Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce'yi ezdi! "Ham davranma"

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası partisi CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Sarıgül, Muharrem İnce'ye yönelik "Seçim biter bitmez, aceleci ve ham davranmanın çok bir anlamı yok" dedi.

Mustafa Sarıgül, KRT'de Çağlar Cilara'nın sorularını cevapladı.

Partisinin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye birtakım eleştiriler yönelten Sarıgül, olağanüstü kurultay süreciyle ilgili olarak, "Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği nezakete, zerafete bunun yapılması doğru değil" dedi.

Sarıgül, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi bitmiş, sizi insanlar aday yapmışlar, o seçim biter bitmez, aceleci ve ham davranmanın çok bir anlamı yok. Olağanüstü kongreler CHP'ye hiçbir zaman fayda sağlamamıştır. İnsanlar onun sabrını, zamanını, saatini beklemeli. Şu anda zaten mevcut bir genel başkan var. Görevine devam ediyor. Daha yeni zaten kongre oldu."

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:01
  1. Mustafa Sarıgül
  2. Muharrem İnce
  3. CHP
  4. KRT
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. chp kurultay
  7. genel başkanlık

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET37 dk önce
    Halktan kopuk 90 yıldır halka eziyet eden bir parti hiç iktidar olur mu? Atatürkün partisiymiş. Yani, halka değil de Atatürke ait bir parti. %25 lik beyaz Türklere hitap eden bir parti. Halka ne verdi. 90 yılda. Ama AK PARTİ SOSYAL ADALETİ SAĞLADI. Şu veya bu şekilde fakir fukaranın evine yardım parasıgiriyor. CHP kendini feshetmeli. Yeni bir isimle yeni bir parti kurulmalı. CHP adında bir parti olmamalı. Onlar için tek çözüm bu.
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    ALEVİ VATANDAŞLARIMIZ AYRIMCILIK YAPARAK BAYKAL DAN SONRA CHP YÖNETİMİNİ ELE GEÇİRDİ. ŞİMDİ BIRAKMAK İSTEMİYORLAR, KEMAL MUHARREM BAHANE , ASIL MESELE BAŞKA ? SARIGUL DE ONLARDAN BİRİ TABİİ MUHAREME DUR DİYECEK
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    eee yerel seçimler yaklaşıyor sarıgül keMALe yalakalık yapıp izmir belediye başkanlığını kapabilir. uyu sen maho uyu. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
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