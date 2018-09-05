Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce'yi ezdi! "Ham davranma"

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası partisi CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Sarıgül, Muharrem İnce'ye yönelik "Seçim biter bitmez, aceleci ve ham davranmanın çok bir anlamı yok" dedi.

Mustafa Sarıgül, KRT'de Çağlar Cilara'nın sorularını cevapladı.

Partisinin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye birtakım eleştiriler yönelten Sarıgül, olağanüstü kurultay süreciyle ilgili olarak, "Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği nezakete, zerafete bunun yapılması doğru değil" dedi.

Sarıgül, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi bitmiş, sizi insanlar aday yapmışlar, o seçim biter bitmez, aceleci ve ham davranmanın çok bir anlamı yok. Olağanüstü kongreler CHP'ye hiçbir zaman fayda sağlamamıştır. İnsanlar onun sabrını, zamanını, saatini beklemeli. Şu anda zaten mevcut bir genel başkan var. Görevine devam ediyor. Daha yeni zaten kongre oldu."