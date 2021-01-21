Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarıgül, il teşkilatlarını oluşturmaya devam ettiklerini, haftada 2-3 ilde iktidara hazırlık merkezlerini açarak, 1 Haziran'da partinin genel kongresini yapacaklarını belirtti.

'Ne sol ne sağ’

Sarıgül, "Biz, bugün siyaset sahnesinde yer alan hiçbir partinin ne yedeği, ne hizbi, ne de parti içi kliği değiliz. Biz bugün siyaset sahnesindeki partilerin hiçbirinin benzeri, ortağı, takipçisi ya da gölgesi değiliz. Biz, yepyeni bir siyaset anlayışı ile Türkiye’nin 83 milyonunun dertlerine çare olmak üzere gelen Türkiye partisiyiz. Biz hiç kimsenin sofrasından pay almaya gelmiyoruz.

Biz, bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır. Biz ne solun ne sağın bekçisi değiliz. Türkiye artık soğuk savaş döneminin kalıplarına mahkum edilemez. Bu kavramlar eskimiş ve değerini yitirmiştir. Biz hiçbir ideolojinin, hiçbir ayrımcılığın ne sözcüsü ne de odağıyız. Biz bölmeye değil, birleştirmeye geliyoruz" dedi.

'Genel başkanı üyeler seçecek'

Sarıgül, partiyi Türkiye’nin değişim ihtiyacına uygun olarak en demokratik teşkilat modeli ile kurduklarını vurgulayarak, "Siyaseti delege ağalarının, kongre kurtlarının, hizip odaklarının hegemonyasından kurtarıyoruz. Partimizin genel başkanı, partimize üye olan tüm yurttaşların oyuyla seçilecek. Artık delegeler yok, tüm üyeler var. Partiyi iki dönemde iktidara taşıyamayan genel başkan görevi yeni bir isme bırakacak" diye konuştu.