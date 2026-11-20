ORGANİK MADDE EKLENİNCE VERİM ARTTI Araştırmanın lideri, bitki biyoloğu Aymeric Goyer, npj Microgravity dergisinde yayımlanan çalışmada, patatesin uzay görevleri için avantajlı bir besin kaynağı olduğunu belirtti. Patatesin birim alanda yüksek kalori sağlamasının yanı sıra potasyum, C vitamini ve kaliteli protein bakımından zengin olduğunu aktaran Goyer, yüksek doyuruculuk özelliğinin de uzun süreli uzay görevlerinde önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti. Araştırmacılar, Ay yüzeyini kaplayan ve "regolit" olarak adlandırılan kaya ve toz karışımını taklit eden ortama, solucanların organik atıkları işlemesiyle elde edilen besin zengini vermikompostu farklı oranlarda ekledi. Deneylerde organik madde bulunmayan toprakta yetiştirilen patateslerin neredeyse hiç kök ve yumru geliştiremediği görüldü. Karışımın yüzde 5'inin vermikomposttan oluştuğu denemelerde ise bitkiler sınırlı da olsa gelişim gösterdi. Vermikompost oranının yüzde 30'a çıkarıldığı ortamda elde edilen verim, ABD'nin Oregon eyaletindeki yüksek patates üretimiyle bilinen Hermiston bölgesinin tarım toprağındaki sonuçlarla aynı seviyeye ulaştı.