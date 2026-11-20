Acun Ilıcalı İngiltere’de rezil oldu! Bağış yapmak istedi, cebinde 5 kuruş bile bulamadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere Premier Lig ekibi Hull City’nun sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere'de bir yardım kuruluşuna bağış yapmak istediği sırada rezil oldu. Cebinde 5 kuruş bile çıkmayan Ilıcalı, "Oğlum paramız yok, rezil olduk" diyerek yanındaki Hasan Arda Kaşıkçı'ya seslendi. Kaşıkçı’nın “Türk lirası var abi ama vermeyelim” sözleri dikkat çekti.
İngiltere'de bulunduğu sırada bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmak isteyen Acun Ilıcalı, elini cebinde attı ama 5 kuruş bile çıkmadı. Durumu yanındaki Hasan Arda Kaşıkçı'ya anlatan Ilıcalı, "Oğlum paramız yok, rezil olduk" ifadelerini kullandı.
TÜRK LİRASI VAR ABİ, VERMEYELİM
Ilıcalı'nın sözleri üzerine Hasan Arda Kaşıkçı, yanlarında Türk lirası bulunduğunu belirterek, "Türk lirası var abi ama vermeyelim" dedi. Ancak Ilıcalı, bağış yapmaktan vazgeçmedi. Ilıcalı, Kaşıkçı'ya "Hayır işi, TL ver onu bozdursunlar" cevabını verdi. İkilinin İngiltere'de yaşadığı bu diyalog, ortaya eğlenceli anlar çıkardı.