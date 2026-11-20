Renault Grubu'nun Türkiye'ye yönelik 400 milyon avroluk yatırımının önemli parçalarından biri olan Boreal, Bursa'dan farklı pazarlara ihraç ediliyor. Haziran 2026'da Türkiye pazarına sunulan model, ilk beş ayında 12 bin adedin üzerinde satışa ulaştı. Temmuzda 3 bin 31 adetlik satış ve yüzde 4,85 pazar payıyla Türkiye'nin en çok satılan otomobili olan Boreal, yılın üçüncü çeyreğinde 7 bin 934 adetlik satışla SUV segmentinde ikinci sırada yer aldı. Model, ekimde ise 2 bin 779 adetlik satış ve yüzde 4,3 pazar payıyla otomobil pazarında üçüncü sıraya yerleşti.