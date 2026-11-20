Türkiye’de bu özellik sadece onda var: Renault Boreal satışa çıkıyor
Renault, Oyak Renault Fabrikaları’nda banttan indirilen Boreal modelinin hibrit ve dört tekerlekten çekişli E-Tech 4x4 versiyonunu 23 Kasım’da Türkiye’de satışa sunuyor.
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Renault, Oyak Renault Fabrikaları’nda banttan indirilen Boreal modelinin hibrit ve dört tekerlekten çekişli E-Tech 4x4 versiyonunu 23 Kasım’da Türkiye’de satışa sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen ve iç pazarda satışa sunulan tek hibrit 4x4 otomobil olma özelliğini taşıyan model, Bursa'da üretilen ilk dört tekerlekten çekişli Renault olarak da öne çıkıyor. Yüzde 50'nin üzerinde yerli katkı oranına sahip Boreal hybrid E-Tech 4x4, 3 milyon 159 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Renault Grubu'nun Türkiye'ye yönelik 400 milyon avroluk yatırımının önemli parçalarından biri olan Boreal, Bursa'dan farklı pazarlara ihraç ediliyor. Haziran 2026'da Türkiye pazarına sunulan model, ilk beş ayında 12 bin adedin üzerinde satışa ulaştı. Temmuzda 3 bin 31 adetlik satış ve yüzde 4,85 pazar payıyla Türkiye'nin en çok satılan otomobili olan Boreal, yılın üçüncü çeyreğinde 7 bin 934 adetlik satışla SUV segmentinde ikinci sırada yer aldı. Model, ekimde ise 2 bin 779 adetlik satış ve yüzde 4,3 pazar payıyla otomobil pazarında üçüncü sıraya yerleşti.
ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ 100 KİLOMETREDE 5,8 LİTRE: Renault Boreal hybrid E-Tech 4x4, 1,2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor ile elektrik motorunu bir araya getiren hibrit güç aktarma sistemiyle toplam 150 beygir güç üretiyor. Arka aksa yerleştirilen elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sağlayan model, farklı yol ve zemin koşullarına uyum gösterecek şekilde tasarlandı. Altı ileri otomatik şanzıman ve 0,7 kilovatsaat kapasiteli 48 volt lityum iyon bataryayla donatılan araç, saatte 0'dan 100 kilometre hıza 10,1 saniyede ulaşabiliyor. Modelin azami hızı ise saatte 180 kilometre olarak belirtiliyor. Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) verilerine göre, aracın ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,8 litre, karbondioksit emisyonu ise kilometre başına 131 gram seviyesinde bulunuyor. Hibrit sistem, ihtiyaç duyulan durumlarda elektrik motoruyla benzinli motoru desteklerken, uygun sürüş koşullarında yalnızca elektrik enerjisiyle ilerlemeye de olanak sağlıyor.
FARKLI ZEMİN KOŞULLARINA YÖNELİK SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİ: Boreal hybrid E-Tech 4x4, farklı yol ve arazi koşullarına yönelik sürüş modlarıyla donatıldı. Modelde ekonomi, otomatik, kar, çamur ve kum ile arazi koşullarına yönelik sürüş seçeneklerinin yanı sıra sürüş karakterini değiştirmeye yönelik modlar da bulunuyor. Araçta yer alan 4x4 performans izleme ekranı, pusula, yükseklik ve eğim açısı gibi bilgileri sürücüye aktarırken, iniş destek sistemi de eğimli zeminlerde kontrollü sürüşe yardımcı oluyor. Renault Boreal'in mevcut 1,3 litrelik turbo TCe EDC ve 1,8 litrelik Full Hybrid E-Tech motor seçeneklerine eklenen yeni versiyonla markanın Türkiye'deki motor ve çekiş seçenekleri genişliyor.
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