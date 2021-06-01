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Gündem Mustafa Sarıgül bu kez Joe Biden’a çağrı yaptı: Hepsini açıkla
Gündem

Mustafa Sarıgül bu kez Joe Biden’a çağrı yaptı: Hepsini açıkla

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Joe Biden'a flaş bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 14:44:00 -
Mustafa Sarıgül bu kez Joe Biden’a çağrı yaptı: Hepsini açıkla

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır." dedi.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyük mücadeleler sonucunda kuruluşunu tamamladıkları TDP'yi kararsız ve değişim arzulayan seçmelerin tercih edeceğini belirten Sarıgül, büyük kurultayın ardından Türkiye'nin tüm bölgelerinde vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek verileceğine yönelik sözlerini de anımsatan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bunu ağır bir hakaret ve demokrasi ayıbı olarak kabul ediyorum. Biz TDP olarak bir tek Allah'ımızdan ve yurttaşlarımızdan destek alırız. ABD yetkilileri, Türkiye üzerinde böyle bir konuşma yapma hakkına asla ve asla sahip değilsiniz. Buradan sesleniyorum; 'Demokrasi, şeffaflık, dürüstlük ve başka ülkelerin içişlerine karışmıyorum' diyen ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır."

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