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Siyaset Mustafa Sarıgül, AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetlerini anlattı
Siyaset

Mustafa Sarıgül, AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetlerini anlattı

CNN Türk canlı yayınında konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti iktidarının ülkeye önemli hizmetleri olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 22:27:00 - 2021-01-01 22:28:38

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Moderatörün, "Hükümetin icraatlerinde olumlu bulduğunuz 'bu konuda destekliyoruz' dediğiniz birşey var mı?" sorusuna, AK Parti iktidarında yapılan otoyollara ve İstanbul Havalimanı'na dikkat çekerek şöyle cevap verdi:

"Biz iktidarın ulaşım konusunda gerçekten önemli adımları var. Duble yollara, otoyollara bakıyorsunuz. Öte yandan İstanbul Havaalanı'na bakıyorsunuz. Önemli bir eser. Türk Hava Yolları gerçekten dünya çapında bir markamız oldu. Sağlıkta önemli adımlar atıldı."

Milli Eğitim hizmetlerine de vurgu yaptı

AK Parti iktidarının Milli Eğitim politikalarına da dikkat çeken Sarıgül, "Milli Eğitim'de de önemli adımlar atıldı ama yeterli diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

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