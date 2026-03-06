Mustafa Sarıgül 120 bin liralık cezaya sesi titreyerek isyan etti: Niye niye niye niye?

Mustafa Sarıgül kendisine kesilen 120 bin liralık cezaya, sosyal medya hesabından paylaştığı tepki videosunda şu ifadeleri kullandı: “Radar cezasını anladım, kırmızı ışık ta geçmeyi anladım peki bu plakaya 120 bin lira ceza niye, niye, niye, niye? Soruyorum…”

İKİNCİ SEFERDE 280 BİN LİRA…

Yeni trafik cezalarında normalden kalın puntolarla basılmış ve APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor. İlk cezada 140 bin liraya kadar, kinci defa yakalanılma durumunda 280 bin liraya kadar ceza kesilebiliyor.