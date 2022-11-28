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Medya Mustafa Sandal'ın kankası ortaya çıktı!
Medya

Mustafa Sandal'ın kankası ortaya çıktı!

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'la tavla oynadığı anlara ilişkin video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 13:12:00 -
Mustafa Sandal'ın kankası ortaya çıktı!

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'la tavla oynadığı anlara ilişkin video paylaştı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, şarkıcı Mustafa Sandal'la 'pazar tavlası'nda buluştu. İkili, bir yandan şarkı söyledikleri oyuna ilişkin videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sandal, "Hüseyin Baş kardeşim pazar tavlasına çok iddialı geldi. Sonuna kadar mücadele etti. Ama sonuç 6-2" yorumu yaparken, Baş da "Adam kazandı. Yakında rövanş" ifadesini kullandı.

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