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Medya Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic: Müslümanım ve tabii ki oruç tutuyorum
Medya

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic: Müslümanım ve tabii ki oruç tutuyorum

Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, geçen akşam Etiler'deydi. İftardan sonra yürüyüşe çıkan Jahovic, "Sırp olduğum için şaşıranlar oluyor ama ben Müslümanım ve tabii ki oruç tutuyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 16:21:00 -
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic: Müslümanım ve tabii ki oruç tutuyorum

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki gece Etiler'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

"Oruç tutuyorum"

İftar sonrasında yürüyüş yaptığını söyleyen 40 yaşındaki Sırp şarkıcı, "Oruç tutuyorum. Formumu korumak için de her akşam mutlaka yürüyüş yapıyorum. Ramazan ayı beni manevi olarak çok rahatlatıyor'' dedi.

"Müslümanım, tabii ki oruç tutacağım"

Sırp olduğu için insanların oruç tutmasına şaşırdıklarını söyleyen Emina Jahovic, "Boşnak kökenli bir Müslümanım. Tabii ki oruç tutacağım" dedi.

 

"Her gece yatmadan Ayetel Kürsi okurum"

Jahovic, daha önceki bir röportajında da şunu söylemişti:

"Küçük bir şehirde büyüdüm ve nasıl istiyorsam öyle davranmıyorum. Benim için 'Çılgın, gider, gezer' diyorlar ama öyle değilim. Beş vakit namaz kılmam ama çok inanırım. Her gece yatmadan Ayetel Kürsi okurum."

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