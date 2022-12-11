Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol'un makarnaya ödediği ücret şoke etti! Sonra da ağızlarını yaya yaya "Ekonomi kötü" diyorlar

Şarkıcı Mustafa Sandal, ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un son bölümüne konuk oldu. Yakın arkadaş olan ikiliden Demirkol gittikleri bir mekânda makarnaya ödedikleri parayı açıklayarak "Sizde hiç akıl yok mu" dedirtti.

Doğu Demirkol konuşmasında "Bir makarna ısmarlıyor Mustafa ağabey gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa ağabey yokken gittim, dedim ki 'beyaz trüflü makarna'. Hesap geldi. İki sene oldu, pandeminin başındaydık... 1400 TL. 'Garson abi, beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et" dedi.