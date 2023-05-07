Mustafa Sandal fena madara oldu! Alpay Özalan'dan tepki gecikmedi
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Mustafa Sandal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini CHP mitingi olarak paylaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
HDP destekli 6'lı masa tarafından İstanbul'da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting gerçekleştirildi. Miting alanındaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı.
Mitinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.
Mustafa Sandal CHP mitingi diyerek paylaştı
CHP'ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Mustafa Sandal, Başkan Erdoğan'ın Yenikapı mitingini "Kemal Kılıçdaroğlu mitingi" diye paylaştı.
Sandal paylaşımına "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" notunu düşerken sosyal medyada gündem oldu.
Mustafa Sandal paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.
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Alpay Özalan: Şarkıcılığı artık para etmeyince...
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Sandal'ın paylaşımına tepki gösterdi.
Özalan açıklamasında, ''Şarkıcılığı artık para etmeyince CHP trollüğüne soyunan Mustafa Sandal, rezil olmuş. Cumhurbaşkanımızın Yenikapı mitingini "Kemal Kılıçdaroğlu mitingi" diye yutturmaya çalışıyor. Zavallı!'' ifadelerini kullandı.
Yalanlama geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de paylaşımlarla ilgili açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, ''Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafın, Millet İttifakı'nın İstanbul mitingine ait olduğu iddiası doğru değildir. Fotoğraf, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Kayhan Özer tarafından 23 Mart 2014'te, AK Parti'nin İstanbul mitingi sırasında çekilmiştir.'' denildi.
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