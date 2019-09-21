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Mustafa Sağır: Evlatlarının ellerini görmek onları mutlu ediyor

Akdeniz Üniversitesinde üç yıl önce çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır, kolları nakledilen gencin ailesinin ellerini öpüp, evlatlarının acısını paylaşıyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:37
Mustafa Sağır: Evlatlarının ellerini görmek onları mutlu ediyor

Akdeniz Üniversitesinde üç yıl önce çift kol nakli yapılan Mustafa Sağır, kolları nakledilen gencin ailesinin ellerini öperek, onların evlat özlemini gidermelerine destek oluyor.

Adıyaman'da yaşayan ve tarlada bulduğu amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu iki kolunu da kaybeden Mustafa Sağır'a (32), beyin ölümü gerçekleşen Emin Konar'ın (23) bağışlanan kolları, 2 Şubat' 2016'da Akdeniz Üniversitesinde nakledildi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından Sağır, sekiz yıllık özlemin ardından kollarına kavuştu.

Sağır, yıllar sonra kollarıyla yüzüne dokunmanın, saçlarını düzeltebilmenin sevincini yaşıyor.

Kolları nakledilen Emin Konar'ın babası Mustafa ile annesi Hatice Konar'ı da sık sık ziyaret eden Sağır, aileyle iletişimini hep diri tutuyor. Konar çifti de Sağır'ı kendi evlatlarından ayırt etmiyor.

Görüntü ve fotoğraf çekilmesine müsaade etmeyen Konar, sağlık kontrolleri devam eden Sağır'ı bu süreçte hiç yalnız bırakmıyor. Konar'ın zaman zaman duygusal anlar yaşadığı görüldü.

"Bana 'oğlum' diyorlar"

Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sekiz yıl kolsuz yaşadığını, çok zorluk çektiğini söyledi.

İnsanların bakışları yüzünden topluma girmekten çekindiğini aktaran Sağır, "Yıllarca insanlarla tokalaşamadım, bayramlaşamadım. İnsanlar tokalaşmak için ellerini uzattığında çok üzülüyordum."dedi.

Nakil ile hayatının değiştiğini ifade eden Sağır, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok şükür artık bayramlarda ailemin, büyüklerimin ellerini öpebiliyorum. Antalya'ya her geldiğimde bana kapılarını açan Mustafa ağabeyim, Hatice ablama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, onlar da benim ailem. Her zaman kapılarını açıyorlar, her gittiğimde 'Oğlum bize de gel' diyorlar. Onların ellerini öpüyorum, çok iyi insanlar. Evlatlarının ellerine dokunuyorlar. Bir nebze de olsa evlatlarının ellerini görmek onları mutlu ediyor. Her bayramda gidip, ellerini öpüyorum. Bana 'Oğlum' diyorlar."

Organ bağışı çağrısında bulunan Sağır, herkesin organ bağışı yaparak, yeni hayatların yeşermesine vesile olmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.

"Ben de alın terimle paramı kazanmak istiyorum"

Kol, yüz nakli olmak için bekleyen çok sayıda insan olduğunu anlatan Sağır, kolları olmayan hastaların kendisini ziyaret ettiğini, onlara ne yapması gerektiği konusunda yardım ettiğini söyledi.

Çalışmayı çok istediğine değinen Sağır, "Ben de alın terimle paramı kazanmak istiyorum. Antalya'ya her gelip gittiğimde maddi manevi sıkıntılar çekiyorum. Bana da kamuda bir iş verilirse çok sevinirim." diye konuştu.

Baba Mustafa Sağır da bağış yapan aileye teşekkür etti.

Prof. Dr. Ömer Özkan ise Mustafa Sağır'ın altı ayda bir kontrole geldiğini bildirdi.

Fizik tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Özkan, nakil için bütün işlemleri bitmiş kayıtlı 40 hasta olduğunu dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:37
  1. Antalya
  2. Adıyaman
  3. aile
  4. Akdeniz Üniversitesi
  5. çift kol nakli
  6. Mustafa Sağır
  7. Anadolu Ajansı

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