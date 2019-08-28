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Mustafa Parmaksız caddesinde sıcak asfalt serimine başlandı

Nevşehir Belediyesi ekiplerince Mustafa Parmaksız caddesinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:32
Mustafa Parmaksız caddesinde sıcak asfalt serimine başlandı

Nevşehir Belediyesi ekiplerince Mustafa Parmaksız caddesinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlandı.


Nevşehir Belediyesi tarafından belediye binası önündeki Doyuran kavşağından başlayarak Forum AVM’ye kadar olan yolun sıcak asfalt yapılması projesi kapsamında Meteris Meydanı kavşağı ile Forum AVM kavşağı arasındaki bölümde çalışmalar sürüyor. Burada Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süredir devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yandan yaya kaldırımı yapımı ve yeşil bant oluşturulmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilirken yapılan zemin iyileştirme çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökümüne de başlandı. Çok sayıda belediye iş makinesi ve teknik personelinin görev aldığı çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun trafiğe açılması planlanıyor.


Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesi ile şehir içi yollarda başlatılan sıcak asfalt çalışmaları çerçevesinde daha önce Doyuran kavşağı ile Meteris Meydanı kavşağı arası ve Saatçi Hoca caddesinde altyapı çalışmaları tamamlanarak sıcak asfalt serimi gerçekleştirilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:32
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