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Spor

Mustafa Muhammed'den olay Radamel Falcao hamlesi

Galatasaray'ın golcü yıldızı Mustafa Muhammed'in Mısır Milli Takımı'nın kadrosunda neden olmadığı ortaya çıktı. Mısırlı golcünün formayı Radamel Falcao'ya kaptırmamak için milli takıma gitmediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 20:22:00 -
Mustafa Muhammed'den olay Radamel Falcao hamlesi

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Mısır Milli Takımı'nda Mustafa Muhamed kadroya alınmamış ve buna sebep olarak Galatasaray'ın futbolcuya izin vermediği belirtilmişti. Ancak Mısır basını olayın perde arkasının çok farklı olduğunu öne sürdü.

Takımdaki pozisyonu kaybetmek istemiyor

Akşam'ın derlediği haberde Mısır basını, Gharib'in iddialarının tam tersine Galatasaray'ın Mustafa'ya izin verdiğini ancak oyuncunun Tokyo'ya gitmek istemediğini iddia etti. Haberde, "Mustafa Muhammed'in, Olimpiyatlar'da Mısır Milli Takımı'nı temsil etme fikrinden vazgeçmesi, yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da kalmayı tercih etmesi nedeniyle oldu. Galatasaray onun Tokyo'ya gitmesine izin verdi ancak oyuncu ikinci sezonuna hazırlandığı Galatasaray'da formasını Radamel Falcao'ya kaptırmamak için kampta kalma kararı aldı. Zira Mustafa Muhammed takımdaki pozisyonunu kaybetmek istemiyor" ifadeleri yer aldı.

"Kendimi kanıtlamalıyım"

Haberde, Mısır Futbol Federasyonu yetkililerinin Mustafa Muhammed'le defalarca görüştüğü ve onu milli takıma katılma konusundaki zorunluluk nedeniyle uyardığı da belirtildi. Ancak buna rağmen Muhammed'in Teknik Direktör Shawky Gharib'e, "Yeni takımımla sorun yaşamak istemiyorum. Kendimi hocama kanıtlamak için Galatasaray kampında kalmaya ve çalışmaya devam etmeliyim" dediği de öne sürüldü.

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